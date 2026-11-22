Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Родина» — «Локомотив».

Ставка: ничья и ТБ 1.5 за 4.33.

«Родина» и «Локомотив» находятся в нижней части турнирной таблицы, поэтому это, по сути, встреча прямых конкурентов. У «Локомотива» сейчас вообще удручающая ситуация. Команда находится в зоне вылета, и понятно, что ей необходимо набирать очки.

Но мы прекрасно знаем, насколько тяжело играть против «Родины» на её поле в Химках, тем более на искусственном газоне. Дома эта команда даёт бой практически всем соперникам. Учитывая нынешнее состояние «Локомотива», думаю, «Родина» вполне способна отобрать у него очки. Не уверен, что хозяева смогут победить.

Команды находятся примерно в одинаковом положении. Возможно, по именам «Родина» немного уступает «Локомотиву», но и у неё собраны достаточно хорошие футболисты, которые в любом случае дадут бой сопернику. Думаю, встреча получится результативной, потому что «Родина» — достаточно весёлая команда. Она не из тех, кто сидит в обороне и отбивается. Команда много атакует, создаёт моменты, поэтому, на мой взгляд, свой гол хозяева забьют. При этом нужно понимать, что «Родина» сама достаточно много пропускает. У «Локомотива» хорошая атака, квалифицированные футболисты, среди которых есть и игроки сборной. Поэтому считаю, что железнодорожники тоже сумеют отличиться.

Учитывая всё это, думаю, что в матче нас ждёт результативная ничья», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».