Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Барселона» — «Вильярреал».

Ставка: ТБ 4.5 за 2.05.

«Барселона» начала нынешний сезон великолепно, каталонцы штамповали победу за победой, более того, они чаще своих соперников громили. Но в середине октября эта серия прервалась, сначала команда Ханси Флика неудачно съездила в Париж, где проиграла действующему обладателю трофея Лиги чемпионов «ПСЖ» 2:4. Беда не приходит одна, на той же неделе «Барселона» ещё и уступила на своём поле мадридскому «Реалу» и вернула интригу в чемпионате Испании. В предыдущем туре каталонцы могли даже потерять лидерство, но в непростом матче всё же обыграли мадридский «Атлетико».

«Вильярреал» летом покинул Марселино Гарсия Тораль, а вместо него команду возглавил Иньиго Перес, и поначалу всё шло сильно натужно. Семь матчей потребовалось «Вильярреалу», чтобы одержать первую победу. К этому моменту команда Переса трижды проиграла в Ла лиге, а также стартовала с поражения в Дортмунде от «Боруссии» в Лиге чемпионов. Нынче «Вильярреал» нестабилен, может проиграть дома «Эспаньолу», который сам проводит не лучший сезон, а может без проблем обыграть крепкий «Хетафе». А между этими матчами ещё и получить шесть безответных мячей от «ПСЖ».

После пауз на матчи сборных гранды часто выглядят не лучшим образом, поклонники «Баварии» или «Манчестер Сити» не дадут соврать. Даже у нас «Зенит» проиграл в Казани и пропустил впервые с 2024 года три мяча в РПЛ. И ещё важное, что и «Барселоне», и «Вильярреалу» на следующей неделе предстоят гостевые матчи в Лиге чемпионов. Каталонцы едут в Баку, их соперник в Прагу, а там они потерять очки себе не могут позволить. Поэтому в этой встрече я жду яркий атакующий футбол и много голов», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».