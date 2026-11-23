Прогноз на матч «Брентфорд» — «Эвертон» от «Чемпионата».

Ставка: «Эвертон» не проиграет за 1.70.

«Эвертон» постепенно превращается в одну из самых неприятных команд английской Премьер-лиги. Подопечные Дэвида Мойеса одержали три победы подряд во всех турнирах, а в чемпионате набрали 16 очков за 10 встреч. Особенно впечатляет результативность Тьерно Барри, который превратился в главную ударную силу ливерпульцев. «Брентфорд» тоже неплохо начал сезон, однако в последнее время заметно сбавил.

В шести предыдущих встречах команда одержала лишь одну победу, а теперь столкнулась с дополнительной проблемой. Основной нападающий Игор Тьяго получил трёхматчевую дисквалификацию после удаления во встрече с «Брайтоном». Без бразильца хозяевам будет гораздо сложнее реализовывать собственные моменты, особенно против организованной обороны Мойеса. При этом «Эвертон» обладает достаточным атакующим потенциалом, чтобы самостоятельно претендовать на победу. Выбираем Х2 за 1.70.