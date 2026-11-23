Прогноз на матч «Монца» — «Фиорентина» от «Чемпионата».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.65.

«Фиорентина» проводит непростой сезон, однако постепенно начинает выбираться из кризиса. В трёх предыдущих матчах чемпионата флорентийцы не потерпели ни одного поражения, сыграв вничью с «Аталантой» (2:2) и «Ювентусом» (2:2), а также обыграв «Сассуоло» (4:2). Примечательно, что во всех пяти последних встречах Серии А команда забивала и пропускала.

У «Монцы» положение ещё неприятнее. Хозяева потерпели четыре поражения подряд, а в трёх из этих матчей пропустили минимум два мяча. При этом совсем безнадёжным нападение команды назвать нельзя: в октябре удалось разгромить «Кальяри» (4:0), а затем дважды отличиться в игре с «Торино». Обе команды допускают достаточно ошибок в обороне, но способны создавать опасные моменты. С учётом последних матчей результативный сценарий выглядит предпочтительнее выбора победителя.