Прогноз на матч «Сибирь» — «Северсталь» от «Чемпионата».

Ставка: тотал больше 4.5 гола за 1.70.

Новосибирцы заметно прибавили в последних домашних матчах. Сначала «Сибирь» уверенно разобралась с «Трактором» (4:1), а затем с минимальным счётом обыграла «Автомобилист» (1:0), прервав победную серию екатеринбуржцев. Однако теперь предстоит встреча с соперником, который предпочитает гораздо более открытый хоккей.

«Северсталь» регулярно создаёт большое количество моментов и не стесняется рисковать ради атаки. В ноябрьских встречах с «Ладой», «Трактором» и «Сочи» череповчане забрасывали по четыре шайбы, хотя и сами далеко не всегда действовали надёжно в обороне. При этом «Сибирь» на домашнем льду способна поддержать высокий темп. В двух предыдущих официальных встречах этих команд в Новосибирске было заброшено по шесть шайб. Очередная результативная игра выглядит вполне вероятной.