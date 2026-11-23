Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Сибирь» — «Северсталь».

Ставка: ТБ 4.5 за 1.82.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 ноября 2026, понедельник. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

«В Новосибирске продолжают ждать Эвандера Кейна! «Сибирь» подписала звёздного канадца, за плечами которого более 1000 матчей в НХЛ, но новичок пока так и не добрался до команды. По словам агента игрока, Кейн ждёт визу и прилетит, как только получит необходимые документы. Поэтому в ближайшей встрече помочь «Сибири» не сможет.

А вот сама «Сибирь» постепенно приходит в себя! После поражений от ЦСКА (1:4) и московского «Динамо» (1:3) новосибирцы одержали две победы подряд. Сначала уверенно обыграли «Трактор» (4:1), а затем неожиданно остановили «Автомобилист» (1:0), который до этого выиграл четыре встречи подряд. Единственную шайбу забросил Никита Смирнов, а Антон Красоткин сохранил ворота в неприкосновенности. К тому же в составе уже дебютировал Александр Гальченюк.

У «Северстали» ситуация тоже приятная. Череповчане выиграли пять последних матчей, включая встречи с «Трактором» (4:3 Б), «Сочи» (4:2) и «Амуром» (3:2 Б). Команда Андрея Козырева продолжает придерживаться своего атакующего стиля и регулярно находит возможности забивать.

Теперь встреча выглядит гораздо интереснее. «Сибирь» набрала уверенность, особенно в обороне, а «Северсталь» продолжает победную серию. Череповчане обладают хорошей атакой, но и новосибирцы в последних матчах показали, что способны создавать проблемы серьёзным соперникам.

Не хочу выбирать победителя. Думаю, «Северсталь» будет активно атаковать, а хозяева постараются поддержать этот темп. Поэтому возьму минимум пять шайб на двоих», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».