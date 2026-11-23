В РПЛ завершился 15-й тур и финишировал первый круг. По его итогам в лидеры вышло «Динамо», которое сыграло вничью с «Краснодаром». На одно очко отстаёт «Зенит», проигравший «Рубину» (1:3). На два очка меньше у «Спартака», потерявшего очки в матче с махачкалинским «Динамо» (1:1). «Краснодар» отстаёт от лидера на пять очков, а ЦСКА, проигравший в минувшем туре «Ахмату» (1:2), на шесть. Букмекеры обновили линию на чемпиона России.

Эксперты считают явными фаворитами зенитовцев, на их первое место можно поставить за 1.60. Главным конкурентом клуба из Санкт-Петербурга видят «Спартак», на команду Хуана Карлоса Карседо дают коэффициент 5.00. Шансы «Динамо» оценили в 6.00.

На чемпионство «Краснодара» можно заключить пари с коэффициентом 15.00, а на ЦСКА — за 35.00. Вероятность успеха остальных команд мизерная — коэффициенты начинаются от 500.00.