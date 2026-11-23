«Брентфорд» — «Эвертон»: ставки и коэффициенты на матч АПЛ

23 ноября состоится матч 11-го тура чемпионата Англии по футболу «Брентфорд» — «Эвертон». Игра пройдёт на стадионе «Джитек Коммьюнити» в Брентфорде. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Брентфорда» предлагается с коэффициентом 2.08. Победа «Эвертона» оценивается коэффициентом 3.55. Ничейный исход можно найти в линии за 3.74.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65.