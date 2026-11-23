24 ноября «Комо» примет АЕК в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт в Италии на стадионе «Джузеппе Синигалья» и начнётся в 23:00 мск.

Букмекеры считают «Комо» безоговорочным фаворитом встречи. Победа итальянцев оценивается коэффициентом 1.35, ничья идёт за 4.90, а успех АЕКа — за 9.50. На победу хозяев с форой (-1.5) предлагают 1.80.

При этом аналитики ожидают результативный футбол от предстоящего матча. Тотал больше 3.5 мяча доступен за 1.88, тотал меньше 3.5 мяча — за 1.92. Если отличатся обе команды, сыграет коэффициент 1.63. На индивидуальный тотал «Комо» больше 2.5 гола дают 1.90.