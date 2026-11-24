24 ноября состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Арсенал» — «Боруссия» Дортмунд. Игра пройдёт в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.43. Победа «Боруссии» оценивается коэффициентом 7.40. Ничейный исход можно найти в линии за 5.20.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.84.