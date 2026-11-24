24 ноября состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Наполи». Игра пройдёт в Манчестере на стадионе «Этихад». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.27. Победа «Наполи» оценивается коэффициентом 11.0. Ничейный исход можно найти в линии за 7.00.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.69.