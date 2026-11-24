«Реал» — ПСВ: прогноз на матч в Мадриде

24 ноября состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Реал» — ПСВ. Игра пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.21. Победа ПСВ оценивается коэффициентом 13.0. Ничейный исход можно найти в линии за 8.50.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 5.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.15.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.44. Гол в первые 15 минут идёт за 2.45.