24 ноября «Галатасарай» примет «Астон Виллу» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Игра пройдёт на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле и начнётся в 20:45 мск.

Небольшим фаворитом считается «Астон Вилла»: победа гостей оценивается коэффициентом 2.45. На успех «Галатасарая» дают 2.66, на ничью — 3.98. Ставка на хозяев с форой (0) идёт за 1.99, а вариант Х2 — за 1.51.

Букмекеры ждут результативную встречу. Тотал больше 2.5 гола предлагается за 1.43, тотал меньше — за 2.77. На обмен голами можно поставить за 1.41, а на четыре мяча и более — за 2.14.

Ставки на гол российского полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова принимаются за 3.40.