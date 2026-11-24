Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Акрон» — ЦСКА.

Ставка: тотал ЦСКА 2-3 гола за 2.02.

«После насыщенных выходных переключаемся с матчей РПЛ на игры Кубка России. Заключительный тур группового этапа.

Очень важная игра в группе D между «Акроном» и ЦСКА в Самаре. «Акрону» надо побеждать армейцев в основное время или в серии пенальти, и тогда он остаётся в Пути РПЛ, соответственно, ЦСКА отправляется в Путь регионов. Для ЦСКА важно не позволить «Акрону» одержать победу. Если «Акрон» выиграет у ЦСКА даже в серии пенальти, то тогда будет равенство очков, но по личным встречам «Акрон» будет выше. Следовательно, «Акрон» будет раскрываться. И мы все прекрасно видим, что «Акрон» в последних матчах выглядит не очень убедительно по объективным и субъективным причинам. Он много пропускает в этом Кубке — уже 11 мячей. Понятно, что очень много пропустили от «Ростова» в двух матчах: шесть получили в гостях, четыре — на своём поле. Но тот же ЦСКА «Акрон» обыграл в Москве со счётом 1:0.

«Акрону» надо играть на победу, надо рисковать. И положительных эмоций, конечно, команде не хватает, как и не хватает этих положительных эмоций и ЦСКА. Разумеется, будет ротация состава у Игдисамова. Там больше игрового времени получат Мусаев, Воронов, Козлов, Бандикян, Кармо, которые в основном сидят на скамейке. Впереди у ЦСКА ещё матч с «Зенитом» в чемпионате, и нужны тоже положительные эмоции армейцам.

Мне кажется, что матч должен получиться весёлым, открытым, результативным. И ЦСКА этому «Акрону» вполне в состоянии забить минимум два мяча, но не больше трёх. Мой прогноз — 2-3 гола армейцев в матче за 2.02», — приводит слова Генича «РБ Спорт».