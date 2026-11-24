Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Зенит» — «Крылья Советов».

Ставка: ТБ 3 за 1.96.

«Зенит» в прошлом сезоне групповой этап Кубка России прошёл без потерь — впервые в истории турнира после его реструктуризации набрал максимальное количество очков. Казалось, нынешний сезон получится таким же, ведь стартовали петербуржцы с победы над «Балтикой». Но уже во 2-м туре была ничья в Самаре в основное время и победа в серии пенальти, которая означала, что 18 из 18 уже не набрать. Но сбавлять ход «Зенит» не стал и в следующих трёх матчах, пусть и не без проблем, но одержал три победы и досрочно финишировал на первой строчке.

«Крылья Советов» перед поражением от петербуржцев во 2-м туре одержали победу в Каспийске над динамовцами Махачкалы. Дальше обменялись гостевыми победами с «Балтикой», но если самарцы свой успех добыли в серии пенальти, то калининградцы в основное время, что приносит на одно очко больше. В прошлом туре «Крылья Советов» принимали махачкалинское «Динамо» у себя, и для гостей этот матч был определяющим: в случае поражения турнир для них досрочно терял смысл. Команда Сергея Булатова провела отличный матч, забила по мячу в каждом из таймов и выбила соперника из турнира.

Этот успех позволяет «Крыльям Советов» всерьёз рассчитывать на выход в плей-офф Пути регионов. Им необходим один из двух вариантов: или набрать хотя бы одно очко в Санкт-Петербурге, или, в случае поражения в основное время, надеяться, что «Балтика» не обыграет «Динамо» за 90 минут. Оба варианта выглядят непросто, но «Зенит» уже первый, а в выходные у петербуржцев важнейший вояж в Москву на матч с армейцами в чемпионате. Скорее всего, Сергей Семак выпустит резервистов, но и они могут дать бой гостям. Поэтому жду, что в матче будет забито минимум три мяча на обе команды», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».