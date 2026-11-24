Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Наполи».

Ставка: победа «Манчестер Сити» и ТБ 2.5 за 1.55.

«Манчестер Сити» здесь для меня — однозначный фаворит. И дело даже не только в том, что команда играет дома. «Наполи» сейчас выглядит неубедительно: в чемпионате хватает потерь, а в Лиге чемпионов уже три поражения в четырёх матчах. Для команды с таким составом это слишком много, особенно когда каждый следующий тур становится всё важнее.

При этом у самого «Сити» тоже далеко не всё идеально. В чемпионате команда уже несколько матчей не может победить, а в последнем туре дома сыграла 1:1 с «Фулхэмом». Но в Лиге чемпионов ситуация у них лучше, и сейчас как раз тот момент, когда нужно набирать очки и больше не позволять себе лишних осечек.

Дальше календарь будет только плотнее: чемпионат, еврокубки, матчи один за другим. Поэтому сейчас особенно важно создавать себе запас, чтобы потом где-то можно было спокойно варьировать состав и давать лидерам отдых. Тем более дома против соперника, который сам находится не в лучшем состоянии.

«Наполи», конечно, способен создать проблемы, там хватает сильных футболистов. Но по нынешней форме преимущество всё-таки у «Манчестер Сити». Думаю, лёгкого матча не будет, однако хозяева должны воспользоваться своим классом и забрать три очка. При этом минимум три гола мы здесь должны увидеть. А если брать точный счёт, то матч закончится где-то 2:1 в пользу хозяев», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».