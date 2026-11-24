Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Арсенал» — «Боруссия» Д.

Ставка: победа «Арсенала» и ТБ 2.5 за 2.03.

«Для меня это две достаточно похожие команды по стилю. И «Арсенал», и «Боруссия» любят играть с мячом, хорошо его контролировать и спокойно готовить свои атаки. Они не несутся сломя голову вперёд, а могут долго разыгрывать, искать свободную зону и потом нанести этот самый укольчик. Поэтому по манере игры команды для меня примерно равные.

«Арсенал» в последнем туре сыграл вничью с «Ньюкаслом», но в целом команда идёт очень уверенно и борется за чемпионство. Плюс это Лига чемпионов, домашний матч, и такие игры «Арсенал» проводить умеет. «Боруссия» — тоже опытная команда, регулярно играет в еврокубках, сейчас находится в хорошей форме и точно не приедет просто обороняться.

Мне кажется, голы здесь будут. «Боруссия» всегда много создаёт моментов, там есть хорошие исполнители впереди. «Арсенал» тоже дома будет атаковать и свои моменты обязательно найдёт. Но если брать оборону, то «Арсенал» мне нравится больше: команда умеет забить, потом спокойно отойти назад и не дать сопернику много пространства.

Поэтому небольшое преимущество я всё-таки отдам «Арсеналу». Дома такие матчи с прямыми конкурентами в Лиге чемпионов нужно забирать. «Боруссия» даст бой и создаст проблемы, но «Арсенал», на мой взгляд, выглядит чуть крепче и стабильнее. Думаю, минимум три гола мы здесь увидим, и при этом хозяева забьют больше и победят», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».