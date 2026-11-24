Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Реал» — ПСВ.

Ставка: гол Винисиуса за 2.05.

«Реал» сейчас в хорошей форме, хотя против «Сельты» он играл не очень здорово, это надо признать. «Реал» дома будет принимать ПСВ.

Конечно, «Реал» — явный фаворит. При этом, мне кажется, в этом матче не совсем правильно отталкиваться от победы «Реала» или от его тотала, потому что коэффициенты не самые подходящие, да и соперник очень непростой. У ПСВ хорошие исполнители, это чемпион Нидерландов, и команда может доставить неприятности «Реалу». Тем более если вспомнить, что «Реал» достаточно много пропускает в этой Лиге чемпионов и простых матчей у него практически не было, за исключением, может быть, игры с «Лейпцигом».

Но мне бы хотелось сегодня дать прогноз на индивидуальный тотал, на персонализацию, так скажем. Посмотрите, что происходит с Винисиусом. Его дисквалификация, его отсутствие в «класико», когда «Реал» одержал победу, эта лёгкая, но абсолютно уместная травля в интернете, все эти вбросы о том, что Винисиус не тот, что Винисиуса подменили, и то, что Диоманде там выиграл место в стартовом составе благодаря дисквалификации или отвоевал его благодаря дисквалификации Винисиуса, — всё это как будто заставило Винисиуса чуть-чуть пересмотреть своё отношение к делу, к «Реалу» и к своему игровому времени. Хорошим посылом для Винисиуса была поездка в сборную. Там он назабивал, сделал хет-трик за национальную команду, по-моему, ещё сделал дубль, вернулся в приподнятом настроении, и именно его выход на замену в матче с «Сельтой», возможно, стал переломным в той встрече.

Поэтому, скорее всего, в домашнем матче с ПСВ Винисиус получит место в старте, и кому, как не ему, отличиться в этой игре. На гол Винисиуса дают хороший коэффициент 2.05, и, мне кажется, стоит попробовать, потому что, повторюсь, Винисиус сейчас в огне. Как будто что-то перемкнуло, перещёлкнуло в его отношении и форме. И, повторюсь, отъезд в национальную команду, наверное, здорово повлиял на него психоэмоционально.

Поэтому мой прогноз на матч «Реал» — ПСВ: не знаю, как сы