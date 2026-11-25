Стали известны шансы «Сабаха» отобрать очки у «Барселоны» в Баку

25 ноября 2026 года в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Сабах» примет «Барселону». Встреча пройдёт на Олимпийском стадионе в Баку и начнётся в 20:45 мск.

Фаворитом считается «Барселона». Победа каталонцев оценивается коэффициентом 1.09, успех «Сабаха» — в 21.0, ничья — в 14.5. На выигрыш гостей с форой (-3) предлагают 1.94.

Если «Сабах» не проиграет, зайдёт коэффициент 8.50. Это около 11% вероятности.

Тотал больше 4.5 гола идёт за 1.71, тотал меньше 4.5 гола — за 2.16. На то, что обе команды забьют, дают 1.58, на противоположный исход — 2.40. Индивидуальный тотал «Барселоны» больше 3.5 гола доступен за 1.66.