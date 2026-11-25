Букмекеры оценили шансы «МЮ» выиграть первый матч с Почеттино в Лиге чемпионов

25 ноября состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Спортинг» — «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры не видят фаворита в этой игре. Сделать ставку на победу «Спортинга» предлагается с коэффициентом 2.63. Победа «Манчестер Юнайтед» тоже оценивается коэффициентом 2.63. Ничейный исход можно найти в линии за 3.65.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.34, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.64. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.50.