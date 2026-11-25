25 ноября состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Брюгге» — «Ливерпуль». Игра пройдёт в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Брюгге» предлагается с коэффициентом 4.35. Победа «Ливерпуля» оценивается коэффициентом 1.73. Ничейный исход можно найти в линии за 4.45.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.34. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.37.