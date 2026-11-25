25 ноября в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Лилль» примет «Баварию». Матч состоится на стадионе «Пьер Моруа» во Франции, начало — в 23:00 мск.

Лидер «Баварии» Гарри Кейн пропустит матч из-за травмы.

Фаворитом считается «Бавария». Победа мюнхенцев оценивается коэффициентом 1.62, успех «Лилля» — в 4.90, ничья — в 4.40. Если французский клуб не проиграет, зайдёт коэффициент 2.30, а на победу гостей с форой (-1) — 1.95.

Тотал больше 3.5 гола идёт за 2.35, тотал меньше 3.5 гола — за 1.60. На то, что обе команды забьют, предлагают 1.60, на противоположный исход — 2.25. Тотал меньше 3 голов можно взять за 1.90.