25 ноября состоится матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Рома». Игра пройдёт в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.39. Победа «Ромы» оценивается коэффициентом 7.10. Ничейный исход можно найти в линии за 5.95.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.33. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.49.

«Сухого» матча от Матвея Сафонова лучше не ждать, говорят букмекеры. Гол в исполнении гостей оценивается в 1.43. Если же представитель Италии отличиться не сумеет, зайдёт коэффициент 2.90. Получается, шансы россиянина не пропустить составляют около 35%.