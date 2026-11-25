Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Сабах» — «Барселона».

Ставка: победа «Сабаха» с форой (+3.5) за 1.80.

«Сумасшедший ажиотаж, разумеется, в Азербайджане, где «Сабах» будет принимать «Барселону». Огромное количество болельщиков придёт, разумеется, посмотреть на «Барсу». Главное, чтобы «Сабах» не проиграл матч ещё до стартового свистка. Понятно, что у «блауграны» будет долгий, длинный перелёт, а впереди непростой матч в Ла-Корунье с «Депортиво». И здесь, мне кажется, для сине-гранатовых очень важно избежать травм, ненужных повреждений, потому что и так достаточно проблем, особенно с игроками обороны. Нужно где-то правильно дозировать нагрузку. Будет ротация у «Барсы», я в этом не сомневаюсь. И «Сабах» вполне может этим воспользоваться.

Да, «Сабах» три матча проиграл пока на групповой стадии, но была домашняя победа над пражской «Славией» (2:0). Поражение на «Олд Траффорд» «Манчестеру» можно списать на суперволнение в самом начале дебютного выступления в Лиге чемпионов. Но вот 1:4 от «Викинга» — это прямо совсем плохо для «Сабаха». Здесь, думаю, «Сабах» будет играть без мяча, от обороны, с расчётом на контратаки. С учётом высокой линии обороны «Барселоны», «Сабах» вполне может забить и постараться избежать крупного поражения. Если крупно не проиграют, это уже будет большое достижение для азербайджанской команды.

Хотелось бы за хозяев в этом матче поболеть и через прогноз — «Сабах» с форой (+3.5)», что не будет поражения в четыре мяча, за 1.80», — приводит слова Генича «РБ Спорт».