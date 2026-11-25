Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Рома».

Ставка: ничья за 5.40.

«У «ПСЖ» сейчас действительно есть проблемы с составом, это уже серьёзный момент. Несколько важных футболистов получили травмы, поэтому команда подходит к этой игре не в идеальном состоянии. Понятно, что класс у парижан огромный, когда же выпадают главные звёзды, это в любом случае сказывается.

При этом «Рома» сейчас на хорошем ходу. Команда много забивает и играет достаточно уверенно, а Мален вообще набрал отличную форму. Видно, что в атаке у римлян сейчас многое получается, поэтому просто так приехать в Париж и закрыться они вряд ли захотят. Думаю, свои моменты у «Ромы» точно будут.

«ПСЖ» в Лиге чемпионов стартовал великолепно, выиграл четыре матча из четырёх и уже создал себе очень хороший запас. Поэтому никакой катастрофы даже в случае потери очков здесь для парижан не будет. А у «Ромы», наоборот, ситуация такая, что очки ей нужны гораздо сильнее, и это тоже может повлиять на характер встречи.

Для меня здесь вполне возможен открытый футбол. «ПСЖ» дома, конечно, будет играть на победу, но нынешняя «Рома» способна ответить. С учётом формы гостей и кадровых проблем парижан я бы здесь не исключал результативный матч. И думаю, эта игра закончится вничью где-то со счётом 2:2», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».