Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Лилль» — «Бавария».

Ставка: победа «Баварии» и её тотал больше 1.5 за 1.82.

«1-й тур Лиги чемпионов для «Лилля» начинался неплохо, они дважды забили до перерыва в ворота «Бетиса», хотя и пропустили раз. Но затем было удаление, и испанцы перевернули матч, заработав три очка. Затем был вояж в Лондон и 0:3 от «Арсенала» без малейшего шанса на успех. В 3-м туре «Лилль» принимал «Галатасарай». В первом тайме команды забили по два мяча в ворота друг друга, включая очередной гол Алексея Батракова, а после перерыва турки забили ещё дважды и победили. В прошлом матче французы гостили в Норвегии, но забить в ворота «Будё-Глимта» не смогли, но правда и не пропустили — ничья 0:0.

«Бавария» в главном клубном турнире Европы как раз начинала дома с игры с норвежцами, после перерыва накидала им пять безответных мячей и стартовала с уверенной победы. Следом мюнхенцы вновь встретились со скандинавами, но на сей раз в гостях и с чемпионом — «Викингом». Немцы пропустили дважды, затем вышли вперёд, и всё же хозяева сотворили сенсацию, сведя матч к ничьей. Следом «Бавария» принимала прошлогоднего финалиста — «Арсенал». В равном матче команды забили по два мяча в ворота друг друга, мюнхенцы вновь потеряли очки. В прошлом туре немцев ждал ещё одна непростая встреча, они ездили в Мадрид, где сыграли с «Атлетико». После перерыва гости забили дважды и забрали три очка.

После четырёх туров у «Лилля» всего одно очко, ниже него в таблице только «Слован», но команда из Братиславы проиграла все матчи. Шансы на выход в плей-офф французов тают с каждым туром, матч с «Баварией» — не лучший вариант для исправления ситуации. «Бавария» после паузы в пятницу не смогла обыграть «Кёльн», и после таких неудач следующему сопернику редко везёт. Конечно, без Кейна, Дэвиса, Сайбари и Нойера это менее грозная команда, но я уверен, что и без них немцы заберут три очка, забив минимум дважды», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».