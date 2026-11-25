Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Динамо» Мх — «Балтика».

Ставка: гол «Балтики» во втором тайме за 1.80.

«В группе С «Балтика» в гостях будет играть с махачкалинским «Динамо». Махачкала очень много эмоций оставила в матче чемпионата со «Спартаком», спасла игру и сыграла вничью. Понятно, будет много изменений по составу по сравнению с игрой чемпионата. И Махачкала играла на день позже, чем «Балтика». Да, никуда не надо ехать, они остаются дома, но «Балтика» была очень хороша с «Оренбургом», очень понравилась.

Для «Балтики» этот матч имеет принципиальное значение, потому что пока никак Талалаеву не удаётся Евсеева обыграть. И учитывая функциональное состояние «Балтики», команда сейчас действительно очень здорово выглядит, часто во вторых таймах добавляет, чего не удалось, кстати, сделать только в матче с Махачкалой в недавней игре в чемпионате, здесь калининградцы смогут дожать во второй половине. Полагаю, что вот на этот раз силёнок просто у «Балтики» будет чуть больше, соответственно, во втором тайме, как и в игре с «Оренбургом», у неё должно быть преимущество.

Мой прогноз — «гол «Балтики» во втором тайме» за 1.8. Скамейка у нее хорошая, можно прибавлять по ходу встречи», — приводит слова Генича «РБ Спорт».