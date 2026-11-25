Минфин России подготовил законопроект, который предлагает возобновить работу спортивных тотализаторов с 1 марта 2027 года. Документ разместили на федеральном портале проектов НПА.

Для работы тотализаторов Минфин предложил создать единую систему, которая будет формировать перечень доступных для заключения пари событий и определять алгоритм распределения выигрышей между игроками.

Оператора этой системы будет назначать президент по предложению правительства.

Организаторы азартных игр смогут подключиться к системе на основании договора. Принимать ставки разрешат как через интернет, так и в ППС. При этом компаниям разрешат совмещать букмекерскую деятельность и организацию тотализатора в рамках одной лицензии.

Компании, принимающие ставки через спортивный тотализатор, будут обязаны перечислять целевые отчисления в размере 2% от суммы принятых ставок до конца 2029 года. Затем процент будет повышаться и к 2032 году составит 2,5%. Минимальный объём отчислений составит 2 млн рублей в квартал с каждой компании.

Целевые отчисления будут поступать в федеральный бюджет через Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) и направляться на поддержку спорта и развитие российского коневодства, в том числе строительство, реконструкцию и капитальный ремонт ипподромов.

Деятельность спортивных тотализаторов в России ограничили в 2020 году, оставив возможность принимать ставки в таком формате только на испытания лошадей на ипподромах. В тотализаторе игроки заключают пари не с букмекером, а друг с другом. Из внесённых участниками средств формируется общий призовой фонд, который за вычетом вознаграждения организатора распределяют между победителями.