Состоялся матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором играли лиссабонский «Спортинг» и «Манчестер Юнайтед». Команды сыграли вничью — 2:2.

На 33-й минуте Луис Суарес реализовал пенальти и вывел лиссабонцев вперёд. Бруну Фернандеш на 48-й минуте забил аналогичным образом и сравнял счёт, а на 50-й минуте он оформил дубль. На 80-й минуте Суарес вернул равенство на табло. На 90+3-й у гостей за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Юри Тилеманс.

После этой игры «Спортинг» с 10 очками располагается на девятой строчке в сводной таблице Лиги чемпионов, «Манчестер Юнайтед» с семью очками находится на 19-м месте.

Ставки на ничью принимались с коэффициентом 3.65, на тотал больше 2.5 гола давали 1.64, на «обе забьют» — 1.50, на точный счёт 2:2 — 23.0.