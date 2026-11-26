Состоялся матч 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором играли «Сабах» и «Барселона». Победу со счётом 4:1 в этой игре одержали сине-гранатовые. Встреча состоялась на стадионе «Олимпийский» в Баку. В качестве главного арбитра выступил Ник Уолш (Шотландия).

На 31-й минуте Энтони Гордон вывел гостей вперёд. На 51-й минуте Гордон оформил дубль. На 55-й минуте Карим Адейеми сделал счёт 3:0 в пользу каталонцев. На 60-й минуте Габриэл Жезус забил четвёртый мяч «блауграны» в этой игре. На 63-й минуте Джой-Лэнс Миккельс забил за хозяев.

Ставки на победу «Барселоны» принимались с коэффициентом 1.09: выигрыш с 1000 рублей составил бы всего 1090 рублей.

Тотал больше 4.5 гола шёл за 1.75, победа «Барселоны» с форой (-2.5) — 1.65, а точный счёт 4:1 в пользу сине-гранатовых — 13.0.