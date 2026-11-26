Прогноз на матч «Оренбург» — «Спартак» от «Чемпионата».

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.65.

Встреча в Оренбурге завершит групповой этап Кубка России для обеих команд. При этом соперники уже обеспечили себе участие в следующей стадии, поэтому дополнительную интригу создаёт возможная ротация составов. «Спартак» располагает более качественным подбором исполнителей, однако хозяева неоднократно доказывали, что способны создавать проблемы даже фаворитам. Особенно любопытна результативность команд в нынешнем Кубке.

В пяти из семи предыдущих встреч «Оренбурга» забивали минимум три мяча, а средний тотал 10 последних кубковых матчей красно-белых составляет ровно три гола. При отсутствии необходимости любой ценой добиваться результата команды могут позволить себе более открытый футбол. Выбирать победителя необязательно. Рассчитываем на несколько результативных атак.