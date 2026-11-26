Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Оренбург» — «Спартак».

Ставка: гол «Оренбурга» в первом тайме за 2.20.

«Оренбург» у себя дома на стадионе «Газовик» будет принимать московский «Спартак». Здесь «Оренбургу» для того, чтобы занять первое место в группе, нужно побеждать минимум в четыре мяча. «Оренбург» уже точно продолжит выступление в Пути РПЛ, что, несомненно, успех для Ахметзянова и его команды. Но вот в чемпионате «Оренбург» начал барахлить что-то в последнее время, не лучшим образом команда выглядит. И где-то «Оренбургу» не везет.

Если вообще у «Оренбурга» есть план и вера в то, что можно победить «Спартак» в четыре мяча, конечно, надо с первых минут постараться подавить москвичей. Надо к этому стремиться.

Для «Спартака» сейчас тяжёлая неделя, потому что два матча подряд на искусственном поле. Сначала играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге, потом в Воронеже играть против «Факела». Тяжелейший матч здесь ожидается. Несомненно, будет у «Спартака» ротация.

И вот пока «Спартак» будет нащупывать какие-то связи, взаимодействия, думаю, «Оренбург» вполне может этим воспользоваться, с учётом своего поля, настроя. «Спартак» — это всегда серьёзный раздражитель. «Оренбург» постарается огорчить «Спартак» уже в первом тайме. Мой рискованный прогноз на этот матч — «гол «Оренбурга» в первом тайме» за 2.20», — приводит слова Генича «РБ Спорт».