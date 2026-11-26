Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Динамо» М — «Факел».

Ставка: победа «Факела» по офсайдам с форой (-2.5) за 2.25.

«Обе команды уже гарантировали себе участие в кубковой весне. Вопрос только, в какой части сетки они продолжат выступление. «Факел» точно останется в Кубке после поражения «Ахмата» от «Краснодара». При этом у воронежцев ещё есть возможность попасть в верхнюю часть сетки. Для этого нужно победить «Динамо» в основное время с разницей минимум в два мяча. В первой встрече москвичи выиграли со счётом 1:0, поэтому такой результат позволит «Факелу» обойти соперника по дополнительным показателям. Понятно, что сценарий маловероятный, но математически он вполне возможен. «Динамо» уже точно не займёт первое место, но, скорее всего, не опустится и на третью строчку, поскольку в победу «Факела» с разницей в два или более мяча верится с трудом.

У динамовцев наверняка будет ротация. «Факел», скорее всего, тоже внесёт изменения в состав, но не такие значительные. При этом есть одна вещь, в которой можно быть уверенным: Сандро Шварц продолжит придерживаться привычной модели игры. Она подразумевает высокую линию обороны. Причём обратите внимание: чем увереннее выглядит «Динамо», тем выше располагается эта линия. И посмотрите, сколько офсайдов фиксируется у соперников москвичей.

Например, в последнем матче «Динамо» с «Краснодаром» у краснодарцев было пять офсайдов. В игре чемпионата с «Факелом» воронежцы попали в офсайд шесть раз, а динамовцы — ни одного. «Ахмат» в матче с москвичами тоже пять раз оказывался в положении вне игры. Ну, и мой любимый пример — кубковая встреча «Краснодара» и «Динамо», в которой было 10:1 по офсайдам в пользу краснодарцев. Просто невероятные цифры!

Думаю, и в предстоящем матче, как бы ни развивались события, «Динамо» продолжит играть с высокой линией обороны, а футболисты «Факела» будут регулярно попадать в офсайд. Поэтому вне зависимости от того, какими составами выйдут команды, как будет складываться игра, офсайды у воронежцев должны накапливаться. Предлагаю брать минусовую фору «Факела» по офсайдам,