Прогноз на матч «Торпедо» — СКА-Хабаровск от «Чемпионата».

Ставка: победа «СКА-Хабаровск» с форой (+1.5) за 1.60.

Автозаводцы проведут второй официальный матч на обновлённом стадионе имени Эдуарда Стрельцова. Отличный повод порадовать болельщиков, особенно после болезненного поражения от «Нижнего Новгорода» (0:3). Впрочем, москвичи практически всю ту встречу провели в меньшинстве, поэтому делать далекоидущие выводы не стоит.

Хабаровчане тем временем набрали приличный ход. В пяти встречах Первой лиги с 24 октября по 21 ноября армейцы одержали четыре победы и сыграли вничью с «Ротором» (1:1), пропустив всего один мяч. В первом круге «Торпедо» победило дальневосточников со счётом 2:0, однако теперь добиться столь комфортного преимущества будет сложнее. Гости способны оказать достойное сопротивление.