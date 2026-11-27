Прогноз на матч СКА — «Барыс» от «Чемпионата».

Ставка: СКА победит за 1.90.

Петербургским армейцам сложно представить более удобного соперника. СКА выиграл девять предыдущих очных встреч с «Барысом» в КХЛ, причём восемь из них — в основное время. В феврале нынешнего года петербуржцы разгромили астанчан со счётом 5:0, а в марте — 7:0. Не удалось казахстанскому клубу прервать неприятную серию и в сентябре, когда он уступил на своём льду – 3:5.

При этом СКА способен демонстрировать высокую результативность даже в непростые периоды сезона, что показали ноябрьские победы над «Спартаком» (7:1) и «Сочи» (5:2). Учитывая историю противостояния и преимущество домашнего льда, предположим, что армейцы вновь окажутся сильнее.