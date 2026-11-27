Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Лада» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» с форой (-1.5) за 1.82.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 ноября 2026, пятница. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

«У «Локомотива» в нынешнем сезоне какие-то удивительные отношения с «Ладой». Ярославцы уже дважды проиграли тольяттинцам с одинаковым счётом 0:1, причём второй матч завершился серией буллитов. Получается, за 125 минут игрового времени действующий обладатель Кубка Гагарина так и не смог забросить ни одной легитимной шайбы в ворота одного из аутсайдеров чемпионата! При этом сейчас мне нравится состояние «Локомотива».

После поражения от ЦСКА (2:4) команда Дмитрия Квартальнова обыграла «Торпедо» (3:1), а затем и СКА (3:2). В Петербурге ярославцы уверенно контролировали ход встречи, но дважды пропустили в формате «4 на 6» и сами себе создали определённую нервотрёпку в концовке. Хотя по содержанию игры победа «Локомотива» абсолютно закономерна. А вот «Лада» после двух сенсационных побед над ярославцами стабильности так и не обрела. В недавних матчах тольяттинцы крупно уступили «Металлургу» (2:7) и «Трактору» (2:5), хотя между этими встречами обыграли «Шанхайских Драконов» (3:2).

Ну не может же эта история с «Ладой» продолжаться бесконечно! Думаю, Дмитрию Квартальнову даже не придётся дополнительно мотивировать своих хоккеистов. Все прекрасно помнят, чем закончились две предыдущие встречи. По качеству хоккея и подбору исполнителей ярославцы значительно превосходят соперника. Жду, что на этот раз «Локомотив» будет гораздо убедительнее в реализации своих моментов и победит с преимуществом минимум в две шайбы», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».