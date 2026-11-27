Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Торпедо» — «СКА-Хабаровск».

Ставка: ничья за 4.45.

«Московское «Торпедо» недавно сменило главного тренера: Александр Сторожук команду покинул, а его место занял малоизвестный специалист Вячеслав Вашкевич. По удивительному стечению обстоятельств дебют пришёлся не на рядовой матч, а на первую официальную игру на новом стадионе. Юшин забил, и торпедовцы одержали минимальную победу. Дальше москвичи удачно съездили в Ульяновск, где с тем же счётом 1:0 обыграли местную «Волгу». В прошлом туре «Торпедо» ждала настоящая проверка — гостевой матч в Нижнем Новгороде с ультимативным лидером Первой лиги. Многие ждали, что гости смогут дать бой, но удаление на четвёртой минуте не оставило шансов москвичам — поражение 0:3.

В Хабаровске по ходу нынешнего сезона произошла тренерская перестановка, но раньше, а именно в последний день лета. С осени армейцев возглавляет Сергей Жуков, который до этого трудился именно в московском «Торпедо». Его приход в Хабаровск сразу встряхнул команду, она практически перестала проигрывать, а не так давно выдала серию побед, которая насчитывала пять матчей в Первой лиге и Кубке России. Но в прошлом матче она прервалась, армейцы на своём поле сыграли вничью с волгоградским «Ротором» в абсолютно равном матче.

Обе команды выглядят неплохо, даже несмотря на поражение торпедовцев от нижегородцев, но эта участь постигла почти всех, а перед этим «Торпедо» не проигрывало восемь матчей подряд. Хабаровчане последний раз проигрывали больше месяца назад и набрали отличный ход. Конечно, играя в Москве, хозяева имеют небольшое преимущество, но я не верю, что оно станет определяющим, поэтому поставлю на ничью», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».