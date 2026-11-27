Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Челси».

Ставка: ТБ 3 за 2.39.

«Матчем в Ноттингеме, где «Ноттингем Форест» примет «Челси», стартует 12-й тур АПЛ. Хозяева поля на сегодняшний день переживают не лучшие времена и в предстоящем матче будут бороться за то, чтобы не оказаться в тройке аутсайдеров. «Лесники» расположились на 17-м месте с девятью очками, опережая «Сандерленд», идущий 18-м, лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.

«Ноттингем Форест» перед международной паузой ошеломил поклонников АПЛ, обыграв в родных стенах одного из лидеров сезона «Манчестер Сити» со счётом 3:1. Эта победа стала для команды, руководимой Оливером Гласнером, второй в турнире. Однако после победы во встрече с «Ман Сити» «лесники» не смогли развить свой успех и уступили на выезде «Борнмуту» со счётом 0:2. При этом по ожидаемым очкам «Ноттингем Форест» занимает шестое место в чемпионате. Положение команды Гласнера осложняется ещё и тем, что она практически не забивает. За 11 туров «Ноттингем Форест» отличился всего девять раз, став единственным на данный момент клубом в АПЛ, который в шести матчах сезона вообще не смог поразить ворота соперников.

«Челси» занимает восьмое место в АПЛ с 16 очками. В отличие от «лесников», которым с большим трудом даются голы, у «пенсионеров» другая проблема — они слишком много пропускают. Более того, в матчах с участием «Челси» забито больше всего голов в нынешнем сезоне АПЛ — 40. В предыдущем туре «Челси» был разгромлен на своём поле «Лидсом» (1:4), что стало его вторым поражением подряд в АПЛ. «Челси» входит в первую тройку команд нынешнего сезона АПЛ по наибольшему количеству допущенных ударов в створ своих ворот.

Таким образом, несмотря на невысокую результативность «Ноттингема», проблемы лондонцев в обороне позволяют рассчитывать на результативный матч. Учитывая, что в играх с участием «пенсионеров» в нынешнем сезоне забивается в среднем 3,6 гола, остановлю свой выбор на тотале больше 3», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».