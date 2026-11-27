Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч СКА — «Барыс».

Ставка: победа СКА с форой (-1.5) за 2.42.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 ноября 2026, пятница. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

«Петербуржцы под руководством Андрея Разина занимают девятое место на Западе с 30 очками после 29 игр. От зоны плей-офф команду отделяет всего одно очко, однако на домашнем льду СКА потерпел четыре поражения подряд. Последняя победа датируется 9 ноября, когда армейцы разгромили «Спартак» (7:1). При этом недавняя выездная серия получилась успешной: петербуржцы обыграли «Нефтехимик» (3:2) и «Сочи» (5:2), но по возвращении домой уступили «Локомотиву» (2:3).

«Барыс» также идёт девятым в своей конференции с 31 очком после 30 игр и подходит к встрече в Петербурге на эмоциональном подъёме после победы над «Северсталью» (2:1), прервавшей трёхматчевую серию поражений. Однако на выезде астанчане выступают крайне неудачно: пять поражений подряд, причём в трёх из этих матчей команда забрасывала не больше одной шайбы. Против СКА, несмотря на все проблемы в обороне петербуржцев, гостям будет сложно рассчитывать на высокую результативность.

СКА выиграл девять последних матчей у астанчан, в том числе четыре подряд на своём льду. В нынешнем сезоне петербуржцы уже обыграли «Барыс» в Астане (5:3). Ловлю себя на мысли, что хозяева не просто победят, а сделают это с ощутимым перевесом. Победа хозяев минимум в две шайбы выглядит обоснованным вариантом с учётом мотивации петербуржцев прервать домашнюю серию неудач и их доминирования в личных встречах. Слабая игра «Барыса» на выезде и недостаточная глубина состава, на мой взгляд, оставляют гостям немного шансов на успех в Петербурге», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».