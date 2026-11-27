28 ноября состоится матч 16-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Зенитом». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 3.65. Победа «Зенита» оценивается коэффициентом 2.08. Ничейный исход можно найти в линии за 3.65.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.96. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76.