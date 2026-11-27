28 ноября 2026 года в 14-м туре чемпионата Испании «Реал» примет «Алавес». Встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и начнётся в 23:00 мск.

Безоговорочным фаворитом считается «Реал». Победа мадридцев оценивается коэффициентом 1.16, успех «Алавеса» — в 15.0, ничья — в 8.50. На победу хозяев с форой (-2.5) предлагают 2.18, а на Х2 — 5.20.

Тотал больше 3.5 гола в матче идёт за 1.85, тотал меньше 3.5 гола — за 1.95. На то, что обе команды забьют, дают 1.95, на то, что хотя бы одна команда не сможет поразить ворота соперника — 1.80. Индивидуальный тотал «Реала» больше 2.5 гола доступен за 1.65.