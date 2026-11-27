«Реал» — «Алавес»: кто фаворит матча Ла Лиги 28 ноября, какие прогнозы
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28 ноября 2026 года в 14-м туре чемпионата Испании «Реал» примет «Алавес». Встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и начнётся в 23:00 мск.
Испания — Ла Лига . 14-й тур
28 ноября 2026, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Алавес
Витория
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Безоговорочным фаворитом считается «Реал». Победа мадридцев оценивается коэффициентом 1.16, успех «Алавеса» — в 15.0, ничья — в 8.50. На победу хозяев с форой (-2.5) предлагают 2.18, а на Х2 — 5.20.
Тотал больше 3.5 гола в матче идёт за 1.85, тотал меньше 3.5 гола — за 1.95. На то, что обе команды забьют, дают 1.95, на то, что хотя бы одна команда не сможет поразить ворота соперника — 1.80. Индивидуальный тотал «Реала» больше 2.5 гола доступен за 1.65.
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