26 ноября в Совете Федерации состоялось совещание на тему «Об актуальных вопросах регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр в Российской Федерации» под председательством сенатора Александра Трембицкого.

В рамках совещания обсуждали пакет проектов федеральных законов, предусматривающих запрет на участие в азартных играх отдельных категорий граждан и распространение закона «О защите прав потребителей» на указанную сферу. Также участники говорили о запрете оплаты ставок с использованием заёмных средств с кредитных карт, а также быстрых игр, ставок на спорт в букмекерских конторах, визуализация которых имитирует работу казино и игровых автоматов, в целях выработки общей позиции.

«Особого внимания заслужило выступление заместителя директора Департамента финансовой политики Минфина России Христофорова А.Н., который отметил, что поток жалоб граждан на букмекерские компании после принятия новых законов, жёстко регулирующих отрасль, практически прекратился. Данная информация, безусловно, имеет многообещающее значение не только для букмекерского сообщества, но и для наших парламентариев», – подчеркнул один из участников совещания, заместитель председателя комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере спорта, советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов.

Он также добавил, что инициативу возрождения спортивного тотализатора Минфин обосновал тем, что тотализатор не приведёт к расширению клиентуры, но позволит увеличить поступление целевых отчислений.

По словам главного научного сотрудника Национального научного центра наркологии – филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Серского» Минздрава России Татьяны Клименко, клинические рекомендации по лечению лудомании до сих пор находятся в разработке. Они в обязательном порядке должны быть утверждены Минздравом, а наиболее важной и трудной задачей будет дополнительное обучение всех профильных врачей страны.

Также Николай Оганезов рассказал о предложении Александра Трембицкого об изучении статистики по вопросу самозапрета.

«На заседании была озвучена актуальная цифра самоограничившихся граждан, которая уже составляет 112 000 человек. Сенатор выступил с предложением к ЕРАИ изучить статистику на предмет использования самоограничившимися нелегальными азартными ресурсами. Я внёс дополнение к этому предложению — сформировать статистику по гражданам, пытающимся оспорить своё решение о самоограничении или пытающимся отказаться от него. Такая информация, безусловно, поможет понимать эффективность института самоограничения, не является ли он способом перетока аудитории из легального сектора в нелегальный. Александр Александрович поддержал моё предложение», — отметил Оганезов.