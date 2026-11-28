Прогноз на матч «Трактор» — «Металлург» от «Чемпионата».

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 1.75.

Совсем недавно уральские клубы устроили один из самых захватывающих матчей регулярного чемпионата КХЛ. 19 ноября магнитогорцы вели со счётом 5:2, позволили челябинцам отыграться, но всё-таки вырвали победу в овертайме (6:5). У «Металлурга» достаточно исполнительского мастерства, чтобы диктовать сопернику условия даже на выезде.

Однако «Трактор» уже продемонстрировал, что способен пользоваться недостатками обороны принципиального соперника. При поддержке домашних трибун челябинцы наверняка постараются действовать ещё агрессивнее. Есть основания ожидать очередного результативного дерби.