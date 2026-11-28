Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч ЦСКА — «Зенит».

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.00.

«Мы все прекрасно помним, что именно с матча в Санкт-Петербурге пошла история нового формата ЦСКА – игры в три центральных защитника. Именно там Игдисамов впервые опробовал эту схему, и она сработала. По качеству игры тогда к армейцам было очень много вопросов, но тем не менее ЦСКА сдюжил, выдержал натиск «Зенита», забил в самой концовке первого тайма, а потом во втором тайме ещё подловил соперника на контратаке после того, как Соболев сравнял счёт.

Каким мы видим ЦСКА сейчас? По-прежнему ярким отрезками, очень подвижным, легковесным. У ЦСКА многое построено на комбинационной игре и очень быстрой доставке мяча к чужим воротам. Чего, кстати, не скажешь о «Зените». Когда «Зенит» начинает просто пешком вяло катать мяч по полю, он уязвим. Когда «Зенит» играет так, как в те 15 минут матча с «Рубином», сдержать эту команду очень сложно. Начало второго тайма в Казани показало, насколько мощным может быть «Зенит». Правда, это не принесло команде положительного результата: после того как счёт сравняли и один мяч забили, могли ещё раз сравнять, но в итоге проиграли 1:3 и уступили, надо сказать, по делу.

Вообще «Зенит» в первой половине сезона, в первом круге, потерпел четыре поражения. Когда такое было видано? У них порой за сезон столько не бывает, а здесь только за первый круг. И 18 пропущенных мячей. В прошлом сезоне команда пропустила на один больше за весь чемпионат. Поэтому, конечно, проблемы у «Зенита» тоже имеются.

Игра чрезвычайно важная со всех точек зрения. Особое противостояние — Дивеев против ЦСКА, Гонду против «Зенита». Ну, это кому как интересно, а может быть, и не очень. Есть и особый подтекст в индивидуальной дуэли между Глушенковым и Круговым после того, что произошло в сборной. В общем, матч любопытен со всех сторон, куда ни посмотри.

Когда такая игра может качнуться вообще в любую сторону, туда и сюда, и ничья тоже может быть, мне прогноз давать очень сложно. Самый банальный вариант — попробовать сыграть обе забьют. Можно попробовать? Да, можно.

Я выберу по традиции свой любимый вариант: два-три гола в матче. Ничья 1:1, 2:1 в ту или в другую сторону. Или, например, 2:0, если кто-то будет вести в счёте, заставит соперника раскрыться и подловит его на контратаке. В общем, мне нравится этот вариант. Два-три гола в матче ЦСКА — «Зенит». Т