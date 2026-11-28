Актёр Виктор Логинов дал прогноз на матч ЦСКА — «Зенит».

Ставка: ЦСКА не проиграет за 1.68.

«ЦСКА на своём поле способен дать «Зениту» серьёзный бой и как минимум избежать поражения. Армейцы могут сделать ставку на плотную игру в центре поля, высокий уровень самоотдачи и быстрые переходы в атаку. При поддержке домашних трибун у хозяев будет дополнительный стимул навязать сопернику собственный сценарий.

«Зенит» обладает сильным составом и привык контролировать мяч, однако на выезде против организованного соперника петербуржцам не всегда удаётся реализовать своё преимущество. ЦСКА важно грамотно перекрывать свободные зоны и не позволять гостям спокойно разыгрывать комбинации у штрафной. Встреча обещает быть равной, а фактор домашнего поля может сыграть заметную роль. Тем более мы помним победу армейцев над петербуржцами в первом круге», — приводит слова Логинова «Ставка ТВ».