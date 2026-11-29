29 ноября 2026 года в 16-м туре чемпионата России «Ростов» примет «Краснодар». Встреча состоится на стадионе «Ростов Арена» и начнётся в 15:15 мск. Южное дерби обещает стать серьёзным испытанием для команды Мурада Мусаева.

Фаворитом считается «Краснодар». Победа «быков» оценивается коэффициентом 2.20, успех ростовчан — 3.30, ничья — 3.40. На победу хозяев с форой (0) предлагают 2.30, на аналогичный исход в пользу гостей — 1.60.

Тотал больше 2.5 гола идёт за 2.08, тотал меньше 2.5 гола — за 1.75. На то, что обе команды забьют, дают 1.82, на противоположный исход — 1.92. Индивидуальный тотал «Ростова» больше 1 гола доступен за 1.88.