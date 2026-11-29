29 ноября состоится матч 12-го тура чемпионата Англии по футболу «Эвертон» — «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Хилл Дикинсон» в Ливерпуле. Стартовый свисток запланирован на 15:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Эвертона» предлагается с коэффициентом 3.55. Победа «Ливерпуля» оценивается коэффициентом 2.07. Ничейный исход можно найти в линии за 3.75.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.68. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.57.