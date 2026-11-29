Прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» от «Чемпионата».

Ставка: «Арсенал» победит за 1.97.

Лондонцы получили прекрасную возможность увеличить отрыв от одного из главных конкурентов в борьбе за чемпионство. После 11 туров АПЛ подопечные Микеля Артеты опережают манкунианцев на шесть очков. У «Манчестер Сити» наметился спад: за пять предыдущих матчей чемпионата Англии команда одержала всего одну победу.

Не удалось выиграть и у «Наполи» (2:2) в Лиге чемпионов. «Арсенал» тоже не идеален, однако гораздо стабильнее проходит дистанцию чемпионата. На «Эмирейтс» лондонцы способны воспользоваться проблемами соперника и сделать ещё один важный шаг к титулу.