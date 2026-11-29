29 ноября состоится матч 14-го тура чемпионата Испании по футболу «Депортиво» — «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Абанка-Риасор» в Ла-Корунье. Стартовый свисток запланирован на 18:15 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Депортиво» предлагается с коэффициентом 8.70. Победа «Барселоны» оценивается коэффициентом 1.35. Ничейный исход можно найти в линии за 6.00.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.27. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.48.