Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Оренбург» — «Родина».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.10.

«Оренбург» дома будет принимать «Родину». Сейчас между командами пять очков. Но вот смотришь на «Родину» и не скажешь, что она плохо играет при Альбе. Всё очень сбалансированно, очень лихо бегут в атаку, очень тесно, плотно играют в середине поля. И по-хорошему «Родина» могла и выиграть матч против «Рубина». Да, могла и проиграть, но могла и выиграть. И с «Локомотивом» хороший матч был для «Родины», и с «Рубином» в Кубке. Сейчас выезд в Оренбург. И искусственное поле точно для «Родины» не станет проблемой.

А «Оренбург» немножечко начал сбоить в последних турах. Где-то, может быть, перехвалили Ахметзянова и его команду. Может быть, и подстроились под «Оренбург» к концу первого круга, но три матча подряд без побед у «Оренбурга» в чемпионате. Сейчас важный матч против команды, которая по уровню, по статусу точно тебе соответствует. Качнуться может опять-таки в любую сторону. Это же всё-таки Российская Премьер-Лига.

«Оренбург» и «Родина» играли друг с другом в Кубке, и там обязательно обменивались забитыми мячами. И в чемпионате то же самое было — сыграли в Химках 2:2. Если уж такой тренд в матчах между «Оренбургом» и «Родиной», то зачем искать что-то другое?», — приводит слова Генича «РБ Спорт».